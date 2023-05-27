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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشيوخ النيجيري يوافق على مشروع قانون يقضي بزيادة الاقتراض من البنك المركزي

نيجيريا
نيجيريا

قام مجلس الشيوخ النيجيري بتعديل قانون يوم السبت للسماح للحكومة الفيدرالية باقتراض المزيد من الأموال من البنك المركزي ، قبل أيام فقط من تولي الرئيس القادم بولا تينوبو منصبه.

ستسمح التغييرات ، التي تم تبنيها خلال جلسة طارئة ، للحكومة بزيادة السحب على المكشوف في البنك المركزي النيجيري إلى 15٪ من إيرادات العام السابق ، من 5٪. وكان مجلس النواب قد وافق على التغييرات يوم الخميس.

تينوبو يرث نموًا اقتصاديًا ضعيفًا، وديونًا قياسية ، وتقلصًا في إنتاج النفط. 

التضخم أدى إلى تآكل المدخرات والأجور ، هو أحد أكبر المشكلات التي ستواجهه عندما يؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين.

وتجاوز الإنفاق من قبل أكبر اقتصاد في أفريقيا بكثير الإيرادات ، مما أدى إلى اتساع العجز.

ولسد الفجوة ، اعتمدت الحكومة على تسهيلات البنك المركزي للسحب على المكشوف ، المعروفة بالطرق والوسائل ، وخرق حد 5٪ عدة مرات.

ومن المحتمل أن يوقع الرئيس محمد بخاري على مشروع قانون التعديل في أقرب وقت يوم الأحد ، والذي سيتنحى يوم الاثنين بعد أن قضى فترتين كحد أقصى.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وافق مجلس الشيوخ ومجلس النواب على خطة بخاري لتحويل 23.7 تريليون نايرا (52 مليار دولار) من السحب على المكشوف من البنك المركزي إلى ديون طويلة الأجل.

البنك المركزي اليمين الدستورية انتاج النفط حكومة الفيدرالية

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