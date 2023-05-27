الشيوخ النيجيري يوافق على مشروع قانون يقضي بزيادة الاقتراض من البنك المركزي

قام مجلس الشيوخ النيجيري بتعديل قانون يوم السبت للسماح للحكومة الفيدرالية باقتراض المزيد من الأموال من البنك المركزي ، قبل أيام فقط من تولي الرئيس القادم بولا تينوبو منصبه.

ستسمح التغييرات ، التي تم تبنيها خلال جلسة طارئة ، للحكومة بزيادة السحب على المكشوف في البنك المركزي النيجيري إلى 15٪ من إيرادات العام السابق ، من 5٪. وكان مجلس النواب قد وافق على التغييرات يوم الخميس.

تينوبو يرث نموًا اقتصاديًا ضعيفًا، وديونًا قياسية ، وتقلصًا في إنتاج النفط.

التضخم أدى إلى تآكل المدخرات والأجور ، هو أحد أكبر المشكلات التي ستواجهه عندما يؤدي اليمين الدستورية يوم الاثنين.

وتجاوز الإنفاق من قبل أكبر اقتصاد في أفريقيا بكثير الإيرادات ، مما أدى إلى اتساع العجز.

ولسد الفجوة ، اعتمدت الحكومة على تسهيلات البنك المركزي للسحب على المكشوف ، المعروفة بالطرق والوسائل ، وخرق حد 5٪ عدة مرات.

ومن المحتمل أن يوقع الرئيس محمد بخاري على مشروع قانون التعديل في أقرب وقت يوم الأحد ، والذي سيتنحى يوم الاثنين بعد أن قضى فترتين كحد أقصى.

في وقت سابق من هذا الشهر ، وافق مجلس الشيوخ ومجلس النواب على خطة بخاري لتحويل 23.7 تريليون نايرا (52 مليار دولار) من السحب على المكشوف من البنك المركزي إلى ديون طويلة الأجل.