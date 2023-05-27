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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأسود الجريء.. ياسمين الخطيب تثير ضجة بهذه الإطلالة

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب

لفتت الفنانة والإعلامية ياسمين الخطيب أنظار متابعيها بصور  جديدة في أحدث إطلالتها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. 

أطلت "الخطيب" بإطلالة جذابة ، وبملامح رقيقة ومكياج ناعم أبهرت متابعيها بظهورها الرائع ، حيث ارتدت فستان مكشوف أسود اللون اللون لتخطف القلوب بظهورها المميز .

تحرص ياسمين الخطيب على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


يُذكر أن آخر أعمال ياسمين الخطيب مشاركتها فى فيلم  "2 طلعت حرب" بطولة محمود قابيل، أحمد مجدى، عبير صبري، سهر الصايغ، سمير صبري، شريف الدسوقي، أحمد وفيق، من إخراج مجدى أحمد علي.

بدأت ياسمين العمل الإعلامي بأحد برامج قناة "روتانا مصرية" من خلال عرضها فقرة ثقافية تتحدث عن أهم الكتب والجوائز الأدبية التي حصلت عليها، ثم شاركت الإعلامي تامر أمين لمدة عام ونصف في تقديم حلقة أسبوعية من برنامجه السابق الذي يحمل اسم "من الآخر"، وكانت الحلقة مخصصة للحديث عن المشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة المصرية، وقدّمت أيضًا برنامج إذاعي بعنوان "كيميت تحت الاحتلال".
أصدرت ياسمين العديد من الكتب، وكان أولها كتاب يحمل اسم "التاريخ الدموي"، والذي تناولت فيه 5 فرق خرجت من عباءة الإسلام، ثم كتبت كتاب "قليل البخت يلاقي الدقن في الثورة"، واكملت بكتاب «كنت في رابعة» الذي روت به تفاصيل مغامرتها وهي مُتخفية في النقاب في اعتصام رابعة العدوية قبل فضه، ونهت بكتاب "ولاد المرة" الذي تضمّن مقالات سياسية ونسوية، وتسبب عنوانه في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

 

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IMG_٢٠٢٣٠٥٢٧_٢١٤٧٥٢
IMG_٢٠٢٣٠٥٢٧_٢١٤٧٥٢
آخر أعمال ياسمين الخطيب إطلالة جذابة الإعلامية ياسمين الخطيب بهذه الاطلالة تخطف القلوب فستان مكشوف

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