تجديد حبس تاجر مخدرات لحيازته 41 كيلو حشيش بالقاهرة

قرر قاضى المعارضات بغرفة المشورة بمحكمة جنح الشروق، تجديد حبس شخص، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيس لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام قبل ترويجها.

وكانت قد قررت نيابة الشروق الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة كيس لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام قبل ترويجها.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك، وإرسال المضبوطات لمصلحة الطب الشرعي لفحصها وإعداد تقرير بخواصها.

وكانت قد ‏نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط أحد الأشخاص حال إستقلاله سيارة "ملك أحد أصدقائه" بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزته (417 كيس لمخدر الحشيش وزنت 41,700 كيلو جرام - هاتف محمول).