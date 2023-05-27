تُوج بنفيكا بطلًا للدوري البرتغالي، للمرة الثامنة والثلاثين في تاريخه، بفوزه على سانتا كلارا بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة من المسابقة.

جونكالو راموس ورافا سيلفا وأليخاندرو جريمالدو سجلوا أهداف بنفيكا في الدقائق السابعة و28 و60، ليهدوا فريقهم الانتصار واللقب.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بنفيكا لـ 87 نقطة في صدارة جدول ترتيب المسابقة، بفارق نقطتين عن بورتو صاحب الوصافة، والذي فاز على فيتوريا جيماريش بثلاثية نظيفة.

وتُعد تلك المرة الثامنة والثلاثين التي يُتوج فيها بنفيكا باللقب، معززًا صدارته لقائمة أكثر الأندية تتويجًا باللقب، والأولى منذ 4 أعوام، يليه بورتو بـ 30 لقب.