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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

كاتب: القيادة السياسية بقمة الأمن الإفريقي تؤكد على ضرورة توافق الداخل السوداني

صدى البلد

قال الكاتب الصحفي، إسلام عفيفي، إن القيادة المصرية في قمة الأمن الإفريقي اليوم تبعث برسائل واضحة لضرورة توافق الداخل السوداني، مؤكدًا أن رؤية مصر الواضحة تجاه الأزمة السودانية وأنها من الممكن أن تدرج الحلول، ومنها عقد هدنة مستدامة وليس لنفاذ الإمدادات فقط.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حديث الأخبار"، مع الإعلامي شادي شاش، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر جزء من جميع المسارات الداعية لحل النزاع السوداني، من خلال قمة اليوم، أو من خلال جامعة الدول العربية، مشيرًا إلى أن مصر تستضيف 5 مليون سوداني بالإصافة إلى 150 ألف نازح لمصر منذ بدء الأزمة السودانية وحتى اليوم.

وأكد أن مصر لديها توجه ثابت ومستقر فيما يتعلق بأزمات الدول بالمنطقة، وهو عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول، كما أنها دائمًا تحذر من الطامعين الذين يحاولون تحقيق مكاسب من الصراعات التي تحدث في الدول.

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