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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تبركًا بالمكان .. الأعلى للآثار يكشف مفاجأة عن توابيت سقارة الجديدة

تواببيت
تواببيت

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تفاصيل اكتشاف البعثة الأثرية المصرية لأكبر ورشتي تحنيط آدمية وحيوانية بمنطقة آثار سقارة.

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أمين المجلس الأعلى للأثار يكشف مفاجأة بشأن الاكتشاف الكامل لسر التحنيط.. فيديو

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تفاصيل عقوبات سرقة وبيع والاتجار في الآثار وفقا للقانون


وقال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى"،: "الورشتين المكتشفتين تعودان إلى أواخر عصر الأسرة الـ 30 وبداية العصر البطلمي".

 

وأضاف: "تم العثور أيضا على مومياوات حيوانية حجمها أكبر على أشكال أسود، ومومياء لحيوان النمس، ومومياء للنسناس وهى من المومياوات النادرة"، موضحا: "تم العثور على سرائر تحنيط، فضلا عن العثور على كميات من ملح النيترون ولفائف البردى، وجميع التوابيت التى تم اكتشافها بسقارة لكهنة دفنوا فى هذا المكان تبركا بهذا المكان".


وأشار: " سقارة جزء من موقع مسجل على قائمة التراث العالمي وفيه أقدم بناء حجري عرفته البشرية وهو هرم زوسر المدرج متابعا أن البعثة المصرية بدأت في أبريل 2018 في إزالة الرمال في هذه المنطقة"، لافتا: "البعثة المصرية بدأت العمل منذ أبريل 2018 وخلال 6 أشهر ظهرت معنا أجمل مقبرة بـ 65 تمثالا منحوتا فى الجبل، كما تم اكتشاف 700 قطعة محنطة عقب ذلك".


وأوضح: "البعثة المصرية هي أول بعثة تلفت الأنظار لمنطقة سقارة، حيث توالت الاكتشافات بمئات التوابيت الخشبية الملونة منذ عمل البعثة في المنطقة، موضحًا أن القصة بدأت في شهر أغسطس العام الماضي باكتشاف بئر يصل إلى ممر طويل"، مشيرا: " تم العثور على مقبرتين لرجل بالأسرة الخامسة ويعمل كبير كهنة والمسئول القانونى عن شق الترع والمصارف، وكشف مقبرة أخرى ترجع للدولة الحديثة".
 

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