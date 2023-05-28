وصول مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية لجميع اللجان في حراسة أمنية مشددة

تتابع غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم، مع جميع غرف العمليات الموجودة في المديريات التعليمية، عملية وصول مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 إلى جميع اللجان .

وأكدت غرفة العمليات الرئيسية المعنية بمتابعة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 بديوان عام وزارة التربية والتعليم، أن مظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 قد وصلت لجميع لجان امتحانات الدبلومات الفنية بسلام وبدون أي تأخير .

ويتم نقل ظاريف أسئلة امتحانات الدبلومات الفنية 2023 من مراكز توزيع الاسئلة إلى جميع اللجان الموجودة على مستوى الجمهورية في حراسة أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات المعنية ، وذلك في حضور مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية .

ويلتزم جميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع المحافظات ، بالتعليمات الصادرة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، التي شددت على ضرورة مراعاة نقل أوراق الأسئلة والإجابة عن طريق السيارات المخصصة لذلك من المديرية أو الإدارة التعليمية، مع عدم نقلها بسيارات الأجرة بكافة أنواعها ، والإبلاغ الفوري عن أية أحداث تحدث داخل لجان السير، وكيفية التصرف فيها، وذلك إلى غرفة عمليات الإدارة، ومنها إلى المديرية ومنها إلى الغرفة الرئيسية بالوزارة.

ويعد اليوم هو ثاني أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، حيث يؤدي طلاب كل تخصص من تخصصات الصناعي والزراعي والتجاري والفندقي ومدارس التكنولوجيا التطبيقية امتحانات الدبلومات الفنية 2023 التحريرية وفقا للجداول المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لكل تخصص

وتستمر امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 27 مايو حتى 8 يونيو 2023 حسب ما كشفته جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2023 المعتمدة رسميا من وزير التربية والتعليم.