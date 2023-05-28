مميكن ومسجل.. موعد اختبارات التخلف للمتقدمين لوظيفة محفظي القرآن

يسعي الكثير من المواطنين إلى الحصول على فرص عمل مميزة، وعليه أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر فى وقت سابق حاجته إلي محافظين للقرآن الكريم .

موعد اختبارات التخلف للمتقدمين لوظيفة محفظي القرآن الكريم

وفتحت الإدارة العامة للجامع الأزهر باب التقديم على وظيفة محفظين قرآن خلال شهر مارس وبعدها تم تحديد موعد الاختبارات ولكن هناك متقدمين تخلفوا عن الحضور .



وحدد جامع الازهر موعد اختبارات التخلف للمتقدمين للعمل محفظ قرآن كريم بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية، غدا الإثنين.



وتنعقد اختبارات التخلف للمتقدمين للعمل محفظ قرآن كريم بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية،في مقر الجامع الأزهر بالقاهرة لجميع المتقدمين على مستوى الجمهورية.

اختبارات محفظي القرآن الكريم

تجري اختبارات محفظي القرآن الكريم إلكترونيا من خلال مايلي :-

- الاختبار المميكن المسجل بالصوت والصورة، وذلك ضمانا لتحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في توزيع الأسئلة.

- كما تجري الاختبارات عبر لجنة لاختيار أفضل الكوادر العلمية للعمل بالرواق الأزهري.

شروط وظائف محفظي القرآن الكريم

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم للالتحاق بالعمل فى وظائف الأزهر الشريف كمحفظين، وتشمل ما يلي:

- تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظيفة محفظ قرآن أن يكون المتقدم حافظا للقرآن الكريم كاملًا

- ومن بين الشروط اللازمة الواجب توافرها فى الراغب للعمل كمحفظ قرآن برواق جامع الأزهر أن يكون المتقدم مجيدا لأحكام التجويد نظريًّا وعمليًّا.

- وتشمل الشروط أيضا التوي يجب توافرها أن يكون المتقدم من العاملين بالأزهر الشريف.

- كما يلزم على المتقدم أن يجتاز الاختبارات المُقررة والمقابلة الشخصية.



وكانت قد فتحت الإدارة العامة للجامع الأزهر باب التقديم على وظيفة محفظين قرآن خلال شهر مارس حتى يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2023.

ومكنت الإدارة للراغبين التقديم فى فرص العمل من قبل الجامع الأزهر كوظيفة محفظ قرآن كريم في الجامع الأزهر، المتقدين عبر الدخول على موقع الازهر وتسجيل البيانات المطلوبة مع ضرورة التأكد من صحتها ودقتها.