باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة 11 في تاريخه

توج فرق باريس سان جيرمان بطلاً للدوري الفرنسي الممتاز للمرة الحادية عشرة في تاريخه بعد التعادل أمام ستراسبورج، بنتيجة ١-١، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من البطولة.

تقدم ميسي بالهدف الأول في الدقيقة ٥٩، ثم تعادل كيفين جانيرو في الدقيقة ٧٩.

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: بيتشيابو - راموس - بيريرا

خط الوسط: إيمري - فيريرا - فيراتي - سانشيز - بيرنات

خط الهجوم: ميسي - مبابي

وبهذه النتيجة، يتوج فريق باريس سان جيرمان ببطولة الدوري الفرنسي برصيد ٨٥ نقطة قبل نهاية المسابقة بجولة وحيدة بينما يأتي فريق ستراسبورج في المركز الخامس عشر برصيد ٤٠ نقطة.