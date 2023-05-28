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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

محمد فضل: أتوقع تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد

صدى البلد

قال محمد فضل لاعب الأهلي السابق، إن الأهلي سيفوز علي الوداد المغربي في نهائي افريقيا، بنتيجة 2 - 0 وسيتوج باللقب هذا الموسم.

وأضاف محمد فضل خلال تواجده ضيفا في برنامج الكلاسيكو مع سهام صالح: "الوداد المغربي فريق كبير يستمد قوته من الاتحاد المغربي الأقوى في إفريقيا، تحت قيادة فوزي لقجع، وهذا الشيء الذي أطالب به منذ فترة القائمين على الاتحاد المصري.

وتابع محمد فضل: "كنت أتمني عدد أكبر من 20 ألف مشجع يدخل الاستاد لمساندة الأهلي.

وواصل: "أتوقع فوز الأهلي هنا في القاهرة على الوداد بنتيجة 2-0، وكولر هو نجم الأهلي حاليا، فمن وجهة نظري أن المدرب السويسري يكرر تجربة مانويل جوزيه مع الأهلي.

واختتم: “كولر أعاد لاعبين كتير للملعب مرة أخرى، مثل كهربا وبيرسي تاو، ومنح لاعبين آخرين النجومية مثل عبد القادر ومحمد عبد المنعم”.

محمد فضل الأهلى الوداد المغربي

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