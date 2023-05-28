الزمالك: روقا لم يطلب الرحيل وأوسوريو مقتنع بإمكانياته

كشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك أنه لا أساس من الصحة لما تردد في الساعات القليلة الماضية حول طلب محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق للرحيل عن النادي بنهاية الموسم الجاري.

وأكد مدير الكرة بنادي الزمالك أن "روقا" لاعب ملتزم ولم يطلب الرحيل عن صفوف الفريق الأبيض كما تردد مؤخرا، والكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأبيض مقتنع بقدرات اللاعب ويثق في إمكانياته

وفي سياق متصل انتظم محمود شبانة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها.

وعانى شبانة خلال الفترة الأخيرة من آلام في الركبة، وخضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية.

وشارك المدافع في مران الزمالك بصورة كاملة سواء في الجزء البدني أو الفني.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.