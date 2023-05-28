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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| سباق بين شركات التكنولوجيا لإنشاء تقنيات مضادة لكشف التزييف العميق.. وأفضل هواتف سامسونج فئة 5 آلاف جنيه

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سباق بين شركات التكنولوجيا لإنشاء تقنيات مضادة لكشف التزييف العميق Deepfake

 

كشفت تقارير أن حوالي 12 شركة من الشركات الناشئة وعمالقة التكنولوجيا تتسابق في التوصل لأدوات وآليات من شأنها كشف تقنية التزييف العميق Deepfake التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعدما أثارت صورا ومقاطع للفيديو الذعر في الفترة الأخيرة.  

 

كاميرا جبارة وبطارية 6000 مللى أمبير .. أفضل هواتف سامسونج فئة 5 آلاف جنيه


يمثل ارتفاع أسعار الهواتف عائقا كبيرا لراغبي شراء الهواتف الذكية، حيث تبدأ أسعار هواتف الفئة المتوسطة من حوالي 10 آلاف جنيه، كما أن هواتف الفئة الرائدة أو ما يعرف بهواتف "الفلاجشيب" تعد هواتف صعبة المنال بالنسبة للكثيرين.

 

بسعر رخيص .. أحدث موبايل من فيفو في الأسواق


يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن الهواتف الرخيصة المميزة، وأعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بسعر رخيص ومناسب لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث يأتي هاتف vivo Y36 بعدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية يقدم أداء قويا.

 

رئيس جوجل السابق : الذكاء الاصطناعي يمثل خطرًا وجوديًا ويعرض الأشخاص للأذى


حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل مخاطر وجودية وأن الحكومات بحاجة إلى تنفيذ آليات من شأنها التأكد من عدم “إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل ذوي النوايا الشريرة”.

 

من غير ما حد يعرف .. إزاي تخرج من جروبات واتساب ؟


يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إحراجا كبيرا عند الخروج من مجموعات واتساب أو “جروبات واتساب”، والتي قد تحتوي على عدد كبير من الأعضاء إلى جانب رسائل كثيرة للغاية على مدار اليوم مما يجعلها مصدرا للإزعاج .

 

موبايل غامض من سامسونج للشباب والفئة المتوسطة .. اعرف مواصفاته


كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف مميز خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت عدد من مواصفات الهاتف على منصة GeekBench للهواتف الذكية، مما يشير إلى إطلاقه في الأسابيع المقبلة.

 

بخصم كبير.. أرخص موبايل أوبو Reno في السوق المصري


توجد العديد من هواتف أوبو رينو في السوق المصري، حيث يعتبر هاتف الفئة المتوسطة Oppo Reno 8 T 5G من أرخص هواتف أوبو رينو في السوق المصري، والذي يتميز بعدد من الميزات الرائعة سنوضحها لك فيما يلي.

 

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