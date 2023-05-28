أخبار التكنولوجيا| سباق بين شركات التكنولوجيا لإنشاء تقنيات مضادة لكشف التزييف العميق.. وأفضل هواتف سامسونج فئة 5 آلاف جنيه

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

كشفت تقارير أن حوالي 12 شركة من الشركات الناشئة وعمالقة التكنولوجيا تتسابق في التوصل لأدوات وآليات من شأنها كشف تقنية التزييف العميق Deepfake التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، وذلك بعدما أثارت صورا ومقاطع للفيديو الذعر في الفترة الأخيرة.



يمثل ارتفاع أسعار الهواتف عائقا كبيرا لراغبي شراء الهواتف الذكية، حيث تبدأ أسعار هواتف الفئة المتوسطة من حوالي 10 آلاف جنيه، كما أن هواتف الفئة الرائدة أو ما يعرف بهواتف "الفلاجشيب" تعد هواتف صعبة المنال بالنسبة للكثيرين.



يبحث الكثير من راغبي شراء الهواتف الذكية عن الهواتف الرخيصة المميزة، وأعلنت شركة فيفو الصينية عن هاتف جديد بسعر رخيص ومناسب لفئة الشباب ومحدودي الدخل، حيث يأتي هاتف vivo Y36 بعدد من المواصفات المميزة أبرزها معالج من شركة كوالكوم الأمريكية يقدم أداء قويا.



حذر الرئيس التنفيذي السابق لشركة جوجل، إريك شميدت، من أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يشكل مخاطر وجودية وأن الحكومات بحاجة إلى تنفيذ آليات من شأنها التأكد من عدم “إساءة استخدام التكنولوجيا من قبل ذوي النوايا الشريرة”.



يواجه الكثير من مستخدمي تطبيق الدردشة واتساب WhatsApp إحراجا كبيرا عند الخروج من مجموعات واتساب أو “جروبات واتساب”، والتي قد تحتوي على عدد كبير من الأعضاء إلى جانب رسائل كثيرة للغاية على مدار اليوم مما يجعلها مصدرا للإزعاج .



كشفت تقارير أن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تعمل على إطلاق هاتف مميز خلال الفترة المقبلة، حيث ظهرت عدد من مواصفات الهاتف على منصة GeekBench للهواتف الذكية، مما يشير إلى إطلاقه في الأسابيع المقبلة.



توجد العديد من هواتف أوبو رينو في السوق المصري، حيث يعتبر هاتف الفئة المتوسطة Oppo Reno 8 T 5G من أرخص هواتف أوبو رينو في السوق المصري، والذي يتميز بعدد من الميزات الرائعة سنوضحها لك فيما يلي.