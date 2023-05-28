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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادًا لشتاء 2024.. تطهير عشرات الشنايش وسط محافظة الإسكندرية

تطهير الشنايش وسط
تطهير الشنايش وسط الإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفع درجة الاستعداد، وتنفيذ خطة الـ١٠٠ يوم  للتطهير التي انطلقت في الأول من أبريل استعدادا لشتاء ٢٠٢٤.

وقامت لجنة تطهير الشنايش المشكلة بحي وسط وتحت إشراف عزة سعد حسن رئيس حي وسط، بمتابعه أعمال تطهير الشنايش والمطابق المعدة لصرف مياه الأمطار، التي تتم بمعرفة إدارة وسط للصرف الصحي، برئاسة المهندسة نهاد تيسيير، لتفادي جميع الملاحظات التي تم الوقوف عليها في خطة تطهير الشنايش هذا العام ،والتأكد من جاهزية وصيانة الشنايش وذلك استعدادا لاستقبال موسم الشتاء المقبل.

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حيث تم تطهير شوارع أشرف الخواجة سبورتنج، وشارع ١٢ منشية النزهة، الكنيسة اليونانية العطارين، احمد قمحة الإبراهيمية ، حسين حساب كوم الدكة، ديار البكري محرم بك، زيدان محرم ، خالد ابن الوليد الدريسة، مساكن الجمهورية، الغرفة التجارية محطة مصر، العقيق الحضرة القبلية، السلام الحضرة الجديدة، السلام ابيس العاشرة، ابيس قرية ٨/٧ ، والناصر محمد الغيط الصعيدي.

وتم تطهير ١٦٥ مطبق، بالإضافة إلى ما سبق تطهيره ٤٥٧٦ بإجمالي ٤٧٤١مطبق وجاري المتابعة.

الاسكندرية حي وسط الشنايش الصرف الصحى شتاء 2024 خطة الـ100 يوم

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