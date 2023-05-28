المصري: تأسيس رابطة للأندية الجماهيرية وافتتاح استاد النادي خلال 14 شهرا

أعلن الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، تأسيس رابطة الأندية الجماهيرية بمبادرة أطلقها كامل أبو علي رئيس النادي.



قال أبو قمر في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "كامل أبو علي نسق مبادرة مع الأندية الجماهيرية في الدوري الممتاز لتأسيس رابطة الأندية الجماهيرية للدوري الممتاز".



وأضاف: "تلك الرابطة ستضم الاتحاد السكندري والمصري البورسعيدي وأسوان وغزل المحلة والإسماعيلي.. ستبحث تلك الرابطة عن حقوق تلك الأندية الجماهيرية".

وعن استاد النادي المصري، قال: "خلال 14 شهرا سيتم افتتاح استاد النادي المصري وسيكون هناك افتتاح عالمي".