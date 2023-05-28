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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| مركز التميز للوراثة البشرية يعلن عن دورة تدريبية بوحدة الوراثة الجزيئية.. بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات جامعة عين شمس

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مركز التميز للوراثة البشرية يعلن عن دورة تدريبية بوحدة الوراثة الجزيئية.. غدا


أعلنت وحدة الوراثة الجزيئية الطبية بمركز التميز للوراثة البشرية بالمركز القومي للبحوث عن إقامة دورة تدريبية تحت عنوان "Molecular Genetics Techniques and  Bioinformatics ".

إعلام القاهرة تعقد السيمنار العلمي للدراسات العليا .. اليوم


تعقد كلية الإعلام جامعة القاهرة اليوم السيمنار العلمي السادس والعشرون  لوكالة الدراسات العليا بعنوان : أدوات التحليل الإحصائي الوصفي باستخدام برنامج SPSS، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتوره حنان جنيد عميدة الكلية.

بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية البنات جامعة عين شمس


قال الدكتورة أميرة يوسف عميدة كلية البنات جامعة عين شمس، إن الكلية تواصل امتحانات الترم الثاني من العام الجامعي الحالي 2022 - 2023، اليوم الأحد، للأقسام الأدبية والعلمية والتربوية والتعليم الأساسي والانتساب الموجه وبرامج الساعات المعتمدة العلمية بالكلية.

ختام دورة المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس .. اليوم


تختتم اليوم كلية الحقوق جامعة عين شمس، جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (الوافدين ) للفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

 

اليوم.. جامعة حلوان تطلق برنامجا تدريبيا عن نظم الامتحانات
تواصل  جامعة حلوان تنفيذ البرامج التدريبية للعاملين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ، حيث تهدف لتنمية القدرات والمهارات ويتم ذالك  بالتعاون بين المركز و مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

المسئولية مشتركة| دار علوم القاهرة تبدأ الامتحانات النهائية بتعليمات صارمة.. اليوم
أعلن الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة ، عن موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2022-2023 .

 

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