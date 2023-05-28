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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

28 مايو اليوم العالمي
28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء نصائح

يوافق اليوم ٢٨ مايو الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الصحية، ويتم الاحتفال فى جميع أنحاء العالم لزيادة الوعي بأهمية النظافة الشخصية والصحية. 

 

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء

فى إطار هذا قالت الدكتورة هند سلمي استشارى النساء والتوليد، فى تصريحات خاصة لصدي البلد، يهدف الاحتفال باليوم العالمي للنظافة الصحية إلى تعزيز الوعي بأهمية النظافة الشخصية والصحية وتوفير المعلومات والموارد للأفراد والمجتمعات للحفاظ على صحتهم والوقاية من الأمراض.

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وقدمت “ استشارى النساء والتوليد”  بعض النصائح التي يمكن اتباعها للحفاظ على النظافة الصحية والتى تتمثل فيما يلي :

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء نصائح 

1- غسل اليدين بانتظام: يجب غسل اليدين بانتظام بالصابون والماء الجاري لمدة لا تقل عن 20 ثانية، وذلك قبل وبعد الأكل، وقبل وبعد استخدام الحمام، وبعد العطس أو السعال، وبعد لمس الحيوانات أو التراب.

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء نصائح 

2-تنظيف الأسنان بشكل دوري: يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون الخاص بالأسنان بشكل دوري لمدة لا تقل عن 2 دقيقة، وذلك صباحًا ومساءً، للحفاظ على صحة الفم والأسنان والوقاية من الأمراض الفموية.

3- تغيير الملابس الداخلية بانتظام: يجب تغيير الملابس الداخلية بانتظام وغسلها بالماء الساخن، للحفاظ على النظافة الشخصية والوقاية من الأمراض الجلدية.

4- التخلص من النفايات بشكل صحيح: يجب التخلص من النفايات بشكل صحيح عن طريق وضعها في حاويات القمام الخاصة بذلك، وعدم رمي النفايات في الشوارع أو الأماكن العامة، وذلك للحفاظ على النظافة العامة والوقاية من الأمراض المتعلقة بالنفايات.

5- الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة: يجب الحفاظ على نظافة المناطق العامة والخاصة من خلال تنظيفها بشكل دوري، وعدم رمي النفايات في الأماكن العامة، كما يجب تجنب التدخين والتخلص من السجائر بشكل صحيح.

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء نصائح 

6- تناول الطعام الصحي: يجب تناول الطعام الصحي المتنوع والمتوازن، وتجنب تناول الأطعمة المصنعة والمعلبة والمحفوظة والمليئة بالدهون والسكريات، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

7- الحفاظ على النظافة الشخصية: يجب الاهتمام بالنظافة الشخصية وتنظيف الجسم بشكل دوري، وذلك عن طريق الاستحمام بالماء الدافئ والصابون، وتنظيف الأذنين والأنف والأظافر، وتغيير الملابس بشكل دوري.

8- الابتعاد عن المسببات المحتملة للأمراض: يجب الابتعاد عن المسببات المحتملة للأمراض مثل الأشخاص المرضى، وتجنب لمس الأشياء الملوثة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض.

9- استخدام المطهرات اليدوية: يمكن استخدام المطهرات اليدوية المتاحة في الأسواق والمحلات التجارية للحفاظ على النظافة الشخصية، خاصةً في الأماكن التي لا يتوفر فيها الماء والصابون.

10- الحفاظ على الصحة النفسية: يجب الاهتمام بالصحة النفسية والتخفيف من التوتر والقلق والاكتئاب، وذلك عن طريق ممارسة التمارين الرياضية والأنشطة الاجتماعية والترفيهية والاسترخاء والتأمل، للحفاظ على الصحة العامة.

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28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

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