جاهزون.. أمانة العاصمة المقدسة: 5 جهات حكومية للإشراف على إسكان 2 مليون حاج

أكد المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني اكتمال جاهزية إسكان الحجاج في العاصمة المقدسة بطاقة استيعابية تقارب نحو مليوني حاج.

وأضاف زيتوني ـ في تصريح خاص لقناة الإخبارية السعودية اليوم /الأحد/ ـ أن هناك لجنة مختصة تقوم بالإشراف على إسكان الحجاج وهي تضم خمس جهات حكومية.

وأشار إلى أن أمانة العاصمة بدأت في إصدار التصاريح بشكل مبكر من قبل شهر رمضان الماضي ، مضيفا أن الأمانة قامت بتقسيم منطقة المشاعر المقدسة إلى 28 منطقة مع وضع مركز للخدمات في كل منطقة لتسهيل تقديم الخدمات عن قرب لحجاج بيت الله الحرام .