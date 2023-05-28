أفاد نبأ عاجل نقلته وكالات أنباء أن أوكرانيا استطاعت إسقاط ما يقرب من 400 مسيرة روسية.

وجاء في النبأ العاجل أوكرانيا: إسقاط أكثر من 400 طائرة مسيرة روسية في المجال الجوي لكييف.

قالت مسؤولة كبيرة في أوكرانيا مساء أمس السبت، إن القوات الروسية خففت مؤقتًا من وتيرة هجماتها على مدينة باخموت المحاصرة في شرق أوكرانيا، بهدف إعادة تنظيم صفوفها وتعزيز قدراتها.

وأشار مسؤولون أوكرانيون كبار في تصريحات منفصلة، إلى أن قواتهم مستعدة لشن هجوم مضاد طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي احتلتها روسيا منذ بداية الحرب.

وقالت هانا ماليار، نائبة وزير الدفاع الأوكراني في بيان على تطبيق تيليجرام، إن القوات الروسية تواصل الهجوم لكن النشاط العام للعمليات تراجع.