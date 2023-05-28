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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشكل عاجل.. بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية.. ماذا يحدث؟

صدى البلد

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأحد بتعزيز الأمن على الحدود الروسية، وذلك لضمان تحرك عسكري ومدني روسي سريع إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو، حسبما أفادت رويترز.

وفي رسالة التهنئة التي بعثها  إلى إدارة الحدود،  في عطلة يوم حرس الحدود، قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في تغطية موثوقة للخطوط في محيط منطقة القتال.

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وتصاعدت حدة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، خصيصا بعد استخدام طائرات مسيرة على مناطق على طول الحدود.

وقال بوتين في الرسالة التي نُشرت على قناة الكرملين على تطبيق تيليجرام “من الضروري ضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والمساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى مواطني روسيا الاتحادية الجدد”.

وقال مسؤولون أمس السبت إن ثلاثة أشخاص أصيبوا في قصف أوكراني استهدف بيلغورود، وهي منطقة كانت هدفا لمقاتلين موالين لأوكرانيا.

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