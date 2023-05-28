شوشه يتأهل إلي النهائي "فاينال B " في كأس العالم للكانوي ببولندا

تأهل اللاعب محمود شوشه في بطولة كأس العالم التي تقام خلال الفتره من ٢٥ - ٢٨ مايو ٢٠٢٣ ببوزان - بولندا إلي النهائي "فاينال B " في سباقات ٥٠٠ م و ١٠٠٠ م.

وقد حصل علي المركز ١٦ في سباقات ١٠٠٠ م و تكون اليوم آخر سباقاته في نهائي ٥٠ م.



و الجدير بالذكر أن اللاعب محمود شوشة من اللاعبين المميزين الذين تم اختيارهم من الاتحاد الدولي لرعايتهم في التدريب و المعسكرات الدوليه و هذا التأهل للنهائي يحدث لأول مره في سباقات العالم و كأس العالم



و تتكون البعثة من المهندس هيثم ثروت رئيسا و اللاعبين محمد شوشه و سهيل أحمد