عدم التدخل|بشير عبدالفتاح: الموقف المصري كان واضحا منذ بداية الأزمة السودانية.. فيديو

أكد الكاتب الصحفي، بشير عبد الفتاح، أن الموقف المصري كان واضحا منذ بداية الأزمة السودانية، وهي عدم التدخل في الأزمة السودانية، خاصة أن الحل يأتي من الداخل السوداني.

وقال بشير عبد الفتاح، خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “رشا مجدي”، إن الأزمة السودانية، اندلعت في شهر أبريل الماضي، وتحرك الاتحاد الأفريقي وأعلن عن تشكيل لجنة لبحث سبل التسوية لوقف إطلاق النار، ولكنه لم ينجح.

ليس أي جهة أخرى

وتابع الكاتب الصحفي بشير عبد الفتاح، أن ما يدفع ثمن القتال الموجود في السودان، هو الشعب السوداني، وليس أي جهة أخرى.