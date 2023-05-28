محلل سياسي يتوقع فوز أردوغان بهذه النسبة اليوم

سيترأس الفائز في الانتخابات الرئاسية التركية اليوم، دولة منقسمة في حالة تغير مستمر تتعامل مع أزمة تكلفة المعيشة ، وقضايا أمنية معقدة، ودور متزايد الأهمية في الجغرافيا السياسية العالمية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن بي سي الأمريكية.

تجري البلاد أول انتخابات رئاسية لها بعدما لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50٪ من الأصوات في انتخابات 14 مايو، وهي تعني أن أردوغان لم يحصل على النسب التي كان يحصل عليها سابقا، في أقل المرات التي يترشح فيها للانتخاب.

يواجه الرئيس الحالي القوي رجب طيب أردوغان ، 69 عامًا ، زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو في ما وصفه كثيرون بأنه أخطر معركة في حياة أردوغان السياسية وضربة قاتلة محتملة لحكمه الذي دام 20 عامًا.

لكن الجولة الأولى من التصويت - التي شهدت إقبالًا هائلاً بنسبة 86.2٪ - أثبتت أنها خيبة أمل للمعارضة ، حيث جاء كيليجدار أوغلو البالغ من العمر 74 عامًا في المرتبة الثانية بنحو 5 نقاط مئوية.



ومع ذلك ، لم يتجاوز أي مرشح نسبة 50٪ المطلوبة للفوز.

ومع وجود أردوغان بنسبة 49.5٪ وكيليجدار أوغلو بنسبة 44.7٪ ، تم تحديد موعد جولة الإعادة بعد أسبوعين بعد التصويت الأول في 14 مايو، وحان الموعد اليوم .

قال هاميش كينير، محلل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ″نتوقع أن يمدد الرئيس التركي أردوغان حكمه عقدا ثالث في جولة الإعادة اليوم 28 مايو ، مع توقعاتنا القائمة على التوجهات بالشارع والتي قد تمنحه فرصة للفوز بنسبة 87٪” .

