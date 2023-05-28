لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

كشف عزت خميس رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد حول تقديم نادي الزمالك شكوى جديدة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي إلى اللجنة.



قال عزت خميس في تصريحاته له: " لجنة الانضباط لم يتم إخطارها حتى الآن بشكل رسمي بورود شكوى جديدة من نادي الزمالك".

لجنة الانضباط: سنجتمع خلال الأسبوع الجاري



أضاف: " ستجتمع لجنة الانضباط خلال الأسبوع الجاري، وحال تلقي اللجنة شكوى من الزمالك سيتم النظر فيها وفقًا للمسار الطبيعي".

​

واختتم رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم : في بعض الأحيان قد ترى اللجنة ضرورة لاستدعاء الشاكي والمشكو في حقه للاستماع لأقوال كلا منهما، قبل إصدار قرار بشأن الشكوى".