حالة طوارئ في سفاجا بسبب سحب مياه الأمطار

في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة وتساقط الأمطار الخفيفة، فإن مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر تواجه تحديات في إدارة مياه الأمطار لذا قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بالتعامل مع هذا التحدي على وجه السرعة.

وقدمت الشركة تعزيزاتها بسيارات الشفط وسحب المياه ومعداتها إلى سفاجا لتجفيف تجمعات المياه وإزالة آثار الأمطار. كما قامت فرق الشركة المتخصصة في التشغيل والصيانة والصرف الصحي والطوارئ ببذل قصارى جهدها للتعامل مع الوضع ومواجهة التحديات.

وفي إطار استعدادها لأي تطورات أخرى في الأحوال الجوية، تعلن شركة مياه البحر الأحمر استمرار حالة الطوارئ وجاهزية جميع الفرق والسيارات للتعامل مع أي حالة طارئة أخرى.

وتضع الشركة رقم الخط الساخن 125 على ذمة المواطنين لاستقبال استفساراتهم وبلاغاتهم على مدار الساعة، حيث يتم التعامل معها فورًا من قبل الفرق المختصة.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة للحفاظ على استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة، وتأمين سلامة وراحة المواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية.