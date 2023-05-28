عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حالة طوارئ في سفاجا بسبب سحب مياه الأمطار

صوره موضوعية
صوره موضوعية

 في ظل الأحوال الجوية غير المستقرة وتساقط الأمطار الخفيفة، فإن مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر تواجه تحديات في إدارة مياه الأمطار لذا قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر بالتعامل مع هذا التحدي على وجه السرعة.

وقدمت الشركة تعزيزاتها بسيارات الشفط وسحب المياه ومعداتها إلى سفاجا لتجفيف تجمعات المياه وإزالة آثار الأمطار. كما قامت فرق الشركة المتخصصة في التشغيل والصيانة والصرف الصحي والطوارئ ببذل قصارى جهدها للتعامل مع الوضع ومواجهة التحديات.

وفي إطار استعدادها لأي تطورات أخرى في الأحوال الجوية، تعلن شركة مياه البحر الأحمر استمرار حالة الطوارئ وجاهزية جميع الفرق والسيارات للتعامل مع أي حالة طارئة أخرى.

وتضع الشركة رقم الخط الساخن 125 على ذمة المواطنين لاستقبال استفساراتهم وبلاغاتهم على مدار الساعة، حيث يتم التعامل معها فورًا من قبل الفرق المختصة.

تأتي هذه الجهود في إطار سعي الشركة للحفاظ على استدامة خدمات المياه والصرف الصحي في المنطقة، وتأمين سلامة وراحة المواطنين في ظل تقلبات الأحوال الجوية.

البحر الأحمر الاحوال الجوية تساقط الامطار شركة مياه الشرب والصرف الصح شركة مياه الشرب والصرف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

5 جنيهات دفعة واحدة|الدولار يهتز بقوة بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

فضيحة عماره أكتوبر .. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

اقترب من الرحيل.. بند يتيح لمدافع الأهلي الانتقال إلى الزمالك

محمد فضل يكشف حقيقة تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

"البلو هول" مقبرة الغواصين.. مغامرة مثيرة في قلب البحر الأحمر

استمتع بجمال الشواطئ من الأعلى.. إقبال كبير على ركوب الباراشوت الطائر بالغردقة

أحوال جوية غير مستقرة في رأس غارب وتوقعات بسقوط أمطار رعدية

انقاذ سمكة قرش مسالمة في محمية وادي الجمال

مطار مرسى علم يستقبل 118 رحلة من 10 دول أوروبية الأسبوع الجاري

هل اختفت قنافذ البحر الأسود في الأحمر.. أستاذ بيئة يجيب

اليوم.. انطلاق النسخة 11 من بطولة الجونة الدولية للإسكواش

تحذيرات من سقوط أمطار رعدية بالبحر الأحمر.. ورفع حالة الطوارئ

ترشيحاتنا

تلميذات خلعن العباءة.. السعودية تحقق في محتوى عرض مسرحي طلابي| فيديو

وصلات رقص.. هيفاء وهبي تشعل حفلها الغنائي في مصر

الاعتماد والرقابة الصحية تنظم تدريبا على معايير المستشفيات الخضراء بالأقصر

وزير الداخلية التركي يدلى بصوته في الإنتخابات الرئاسية

وزير التربية والتعليم يصل الوادى الجديد لتفقد المدارس ومتابعة امتحانات الدبلومات الفنية

المخرج عبدالفتاح زيدان: تأثرت بشخصية الطفلة النائمة أمام الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متى تنتهي العاصفة.. تفاصيل الساعات الأصعب بين الحرارة والمطر

علاجات منزلية احرص على استخدامها لتخفيف الأعراض المرتبطة بالعاصفة الترابية

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

28 مايو اليوم العالمي للنظافة الصحية للنساء.. نصائح عليك اتباعها

فيديو

أزمة القارئ الشيخ ممدوح عامر بسبب «ودارت الأيام».. وتحرّك عاجل من نقابة القراء|فيديوجراف

احترسوا من العاصفة .. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب موجة طقس سيء

القصة الكاملة لارتفاع أسعار البصل .. وردّ نقيب الفلاحين | فيديو

أزمة جديدة في الزمالك | خبير لوائح يكشف .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ