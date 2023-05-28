نجم سلة الأهلي: الفوز ببطولة إفريقيا تتويج لموسم استثنائي

أبدى أحمد إسماعيل، لاعب الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي سعادته بالتتويج بلقب بطولة «BAL 3»، مشيرًا إلى أن هذا الموسم استثنائي للفريق بعد أن تخطى خلاله العديد من الصعاب وحقق بطولات مهمة للغاية.

وأوضح لاعب فريق رجال كرة السلة بالأهلي أن الروح العالية بين جميع عناصر الفريق هي من تحصد البطولات، وكذلك التركيز العالي والتدريب بقوة وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني.

واختتم حديثه قائلًا بأنه يتمنى تحقيق جميع البطولات مع الأهلي في الفترة المقبلة، في ظل الدعم الكبير من جانب مجلس إدارة النادي برئاسة الكابتن محمود الخطيب.

وفاز فريق رجال سلة الأهلي على دوان السنغالي بنتيجة 80-65, بعد أداء قوي للغاية، ليحقق اللقب عن جدارة واستحقاق