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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تلميذات خلعن العباءة.. السعودية تحقق في محتوى عرض مسرحي طلابي| فيديو

العرض المسرحي أفق
العرض المسرحي أفق

أثار مقطع فيديو جرى تداوله من عرض مسرحي بالسعودية، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، ما استدعى فتح تحقيق في الأمر.

وظهر في الفيديو المتداول عدد من الطالبات يصطففن أمام طالب يتحرك بكرة ضوئية؛ ومن ثم يخلعن العباءة ويلقينها على الأرض؛ وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعًا حول المغزى من العرض والرسالة التي يقدمها.

وذكرت مصادر، أن العرض المسرحي “أفق” جاء ضمن فعالية تكريم الطالبات المتفوقات لإحدى الروضات في مدينة بريدة، وأن الفعالية أقيمت الأسبوع الماضي في إحدى قاعات مبنى تعليم القصيم.

وعلى إثر تداول المقطع، وجهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بمتابعة التحقيق في محتوى العرض المسرحي.

وأوضحت الإدارة، أن المدير العام للتعليم بالقصيم وجه بالتحقيق في محتوى العرض المسرحي "أفق" واستكمال ما يلزم نظامًا، وتشكيل لجنة للإشراف على البرامج الاحتفائية التي تقام على مستوى الإدارة والمدارس.

ولفتت إلى أن اللجنة ستباشر إعداد ومراجعة المحتوى بما يتسق مع الدور التربوي المنطلق من المرتكزات الوطنية المنبثقة من القيم والتعاليم الإسلامية.

عرض مسرحى السعودية الطالبات طالبات العرض المسرحي “أفق”

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