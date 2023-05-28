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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير آثار سقارة يوضح تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتين للتحنيط بالمنطقة

أرشيفية
أرشيفية

كشف الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة أثار سقارة ومدير موقع الحفائر تفاصيل اكتشاف أكبر ورشتين لـ التحنيط بمنطقة سقارة.
 

وقال “يوسف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح” المذاع عبر فضائية “دي إم سي” ، اليوم الأحد، إن هذا يعتبر الموسم السادس في الاكتشافات، حيث تم الكشف عن ورشتين للتحنيط إحداهما آدمية والأخرى حيوانية، متابعًا أنه لأول مرة يتم اكتشاف في سقارة ورش للتحنيط.
 

وأضاف  مدير منطقة أثار سقارة أن الورش تحتوي على أسرة من الحجر الجيري خاصة بالتحنيط، عددها 7 أسرة حتى الآن؛ حيث يوضع عليها الشخص المتوفى من أجل تحنيطه، كما يوجد بهذه الأسرة جزء مجوف في المنتصف وصنبور من أجل تصريف المياه أثناء عملية التحنيط.

وتابع أن الورش تحتوي أيضًا على أدوات تحنيط  وملح النترون ومجموعة كبيرة من الأواني الفخرية المستخدمة في عملية التحنيط وبعض المواد المصنوعة من البرونز كالمشارط المستخدمة من قبل الكاهنة في عملية التحنيط، وهذه الورش ملحقة بالمعبد.

 

هل كشفت هذه الورش عن سر التحنيط؟
 

وأجاب عن سؤال هل تم الوصول إلى نصوص تكشف سر التحنيط لدى الفراعنة، قائلًا إن التحنيط حتى الآن يوجد حوله الكثير من الأسرار، متابعًا أن هناك الكثير من المناظر على جدران المقابر والبرديات والتوابيت تمثل كيف يقوم المصري القديم بأداء عملية التحنيط ، مؤكدًا أن التجربة والملاحظة في عملية التحنيط تحتاج إلى مئات السنين لمعرفة مدى نجاحها.

التحنيط سقارة الكشف عن ورشتين للتنحيط الفراعنة سر التحنيط توك شو صدى البلد

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