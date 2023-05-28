الزراعة تزف بشري سارة للمواطنين بمعرض خير مزارعنا لأهالينا

قام أمس السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بافتتاح معرض خير مزارعنا لأهالينا والمقام على هامش معرض زهور الربيع في المتحف الزراعي بالدقي.

يأتي ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمحاربة الغلاء

وفي ضوء توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة .



وقال سعيد صالح مستشار وزير الزراعة للمتابعة ومسئول ملف المنافذ بالوزارة إن المعرض مستمر لمدة شهر بالمتحف مشيرا إلى مبادره وزارة الزراعة "خير مزارعنا لاهالينا" معنية بتوفير جميع السلع والمنتجات الغذائية من مزارع الوزارة وبعض الشركاء من القطاع الخاص والبيع للمواطنين باسعار تنافسية.



واضاف "صالح" أن معرض خير مزارعنا لأهالينا يشارك فيه أكثر من 50 عارضا على مساحه 600 م ويحتوى على جميع السلع الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة المصرية