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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تثمن تعاونها المستمر مع أذربيجان لتعزيز الأولويّات المشتركة

صدى البلد

 ثمنت الولايات المتحدة تعاونها المستمر مع أذربيجان لتعزيز أولوياتهما الثنائية المشتركة، مشيرة إلى أنه خلال أكثر من 31 عامًا من العلاقات الثنائية، عملت الولايات المتحدة بشكل وثيق مع أذربيجان لبناء شراكة دائمة قائمة على المصالح الأمنية المشتركة والتعاون في مجال الطاقة والنمو الاقتصادي.


وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكتروني اليوم /الأحد/؛ بمناسبة يوم أذربيجان الوطني - "استمرار هذه الأمور بجانب الالتزام بالتنمية الديمقراطية المتوافقة مع الدستور الأذري وكذلك احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية". 
 

وشدد بلينكن، بحسب البيان، على دعم الولايات المتحدة لاستقلال وسيادة أذربيجان، معربا عن تطلعه إلى تعميق العلاقات الأمريكية-الأذرية في السنوات القادمة.


كما عبر عن تطلع الولايات المتحدة إلى استمرار التعاون والمشاركة لمساعدة أذربيجان والمنطقة في تأمين سلام دائم، مضيفا: "نحن ملتزمون تمامًا بدعم هذا الهدف الذي سيؤدي إلى مستقبل أفضل لجميع سكان جنوب القوقاز".


واختتم وزير الخارجية الأمريكي قائلا: "بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتمنى لشعب أذربيجان يومًا جمهوريًا سعيدًا".

 

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