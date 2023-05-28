الهجوم الأعنف .. 52 مسيرة روسية تدك عاصمة أوكرانيا

أفادت السلطات في العاصمة الأوكرانية كييف أنه تم إسقاط 52 طائرة مسيرة من أصل 54 أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأضافت سلطات كييف في نبأ عاجل: الهجوم الروسي بالمسيرات خلال الليل كان الأكبر منذ بداية الحرب.

وكان قد أعلن عمدة مدينة ميليتوبول الأوكراني إيفان فيدوروف، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار قوى هز وسط المدينة جراء القصف الروسي المستمر على المدينة.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن فيدوروف قوله :" تم سماع دوي انفجارات في ميليتوبول ونحاول اكتشاف حجم الخسائر ".

وكشف مسؤولون محليون أن روسيا شنت هجومًا ضخمًا جديدًا بطائرات بدون طيار خلال الليل على العاصمة الأوكرانية كييف، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن رجلاً قتل عندما سقط حطام طائرة بدون طيار بالقرب من محطة بنزين، كما أصيبت امرأة.