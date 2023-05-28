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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حزب المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي بقمة مجلس السلم والأمن الإفريقي بالغة الأهمية

الرئيس السيسى
الرئيس السيسى

قال حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ ، ان كلمة  الرئيس امس، خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي عبر الفيديو كونفرانس  «كلمة بالغة الأهمية»، حيث قال إن هدف الاجتماع كان يتعلق باعتماد خطة خفض التصعيد في السودان وذلك بالتنسيق مع دول الجوار والتي يوجد مصر على رأسها.

وأضاف حزب المؤتمر في بيان له اليوم ،  أن هدف القمة هو البحث عن إمكانيات للتواصل لخطة شاملة وذلك لوقف التصعيد، وذلك فقط لاعتبارات إنسانية وذلك لحل الأوضاع في السودان، وذلك لمنع السودان من أن تصل لحافة الانهيار.

وأشار حزب المؤتمر، إلى أن القمة تستهدف وضع خطة ورؤية لكيفية التوصل لحل للأوضاع في السودان فيما يتعلق بالنواحي السياسية والاقتصادية والأمنية أو فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية.

وأشاد حزب المؤتمر ، بـ رؤية الرئيس السيسي، الخاصة بأن يكون هناك شمولية في مشاركة جميع قطاعات المجتمع السوداني، وأن دائما يبهرنا الرئيس بحديثه الذي يعبر عن فهم عميق للقضايا الاقليمية، ورؤية واضحة لما تعانيه المنطقة من أزمات ومشاكل.

قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي الفيديو كونفرانس السودان الرئيس دول الجوار

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