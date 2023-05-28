شاهد| وزير العدل التركي يدلي بصوته في جولة الإعادة.. وهذا ما قاله للصحفيين





أدلى وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، اليوم الأحد، بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، حضر بوزداغ إلى مدرسة رسيمة بولات الابتدائية مع رئيس بلدية شانلي أورفا زين عابدين بيازغول ورئيس إقليم حزب العدالة والتنمية علي إحسان ديلي أوغلو.

وصوت بوزداغ، في صندوق الاقتراع رقم 2102، وأعرب في تصريح للصحفيين عن أمنيته أن تكون الانتخابات مفيدة للبلد بأكمله.

وأكد: "إنه لأمر رائع أن تدافع أمتنا عن إرادتها الوطنية وديمقراطيتها".

وأضاف: "أتمنى أن يحمي ذلك الديمقراطية والارادة الوطنية بنفس الطريقة اليوم وسيدافع عن صندوق الاقتراع".

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وبحسب القوانين التركية، يمنع نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

سيتم بث الأخبار والبيانات الخاصة بالانتخابات فقط من قبل الهيئة العليا للانتخابات بين 18.00 و 21.00 على أجهزة الراديو وكافة وسائل الإعلام.

ستكون بعد الساعة 21:00 من يوم الانتخابات، جميع عمليات البث مجانية.

وسيتم رفع حظر البث قبل الساعة 21:00 غدًا إذا رأت الهيئة العليا أن ذلك ضروريًا.