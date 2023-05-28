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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

آسيانا الكورية الجنوبية للطيران توقف بيع مقاعد الطوارئ عقب حادث فتح باب طائرة

صدى البلد

قررت شركة "آسيانا" الكورية الجنوبية للخطوط الجوية، والتي تعرضت لحادث فتح باب الطائرة قبل هبوطها، وقف بيع تذاكر المقاعد الواقعة أمام مخارج الطوارئ.


وأوضحت شركة "آسيانا" - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية"يونهاب" اليوم/ الأحد/ - أنها قررت وقف بيع المقاعد الواقعة أمام مخارج الطوارئ لجميع الطائرات من طراز "A321-200" ابتداء من اليوم، حيث تمتلك الشركة 11 طائرة من هذا الطراز بها 174 مقعدا، و3 طائرات بها 195 مقعدا .


وأشارت الشركة إلى أن هذا القرار جاء ضمن إجراءات أمنية، ويطبق القرار حتى في حالة امتلاء المقاعد دون تحديد فترة تطبيق القرار، لكن الشركة واصلت بيع تذاكر المقاعد أمام مخارج الطوارئ في الطائرات من الطرازات الأخرى .


يذكر أن الطائرة التي شهدت الحادث تحتوي على 195 مقعدا، وبها المقعد "31A" أمام مخرج الطوارئ.


يشار إلى أن أحد ركاب الطائرة فتح باب مخرج الطوارئ قبل دقائق من هبوط الطائرة، مما تسبب في إثارة الذعر لدى الركاب، وطلبت الشرطة من المحكمة إصدار مذكرة اعتقال للمتهم، لانتهاكه قانون الأمن الجوي.
 

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