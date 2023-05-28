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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي سابق: المحور الإيراني والتهديد يزدادان قوة وعلينا الرد

الحرس الثورى الإيراني
الحرس الثورى الإيراني

علق رئيس القسم الأمني السياسي في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء السابق المتقاعد عاموس جلعاد ، صباح اليوم الأحد، على التصريحات الأخيرة لزعيم تنظيم حزب الله حسن نصر الله التي هدد فيها إسرائيل.

وقال جلعاد بحسب صحيفة "معاريف" العبرية، إن جرأة زعيم حزب الله حسن ناتجة عن ضعف الردع الإسرائيلي كما حدث في عملية مجدو.

وأضاف "لقد خطط الإيرانيين لإشعال الصراع بيننا وبين الفلسطينيين".

وأوضح "لقد استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يقولوا أن حزب الله كان وراء عملية مجدو"

وأشار المسؤول الإسرائيلي السابق إلى أن حزب الله ذراع عسكري للإيرانيين، محذرا من أن المحور الإيراني والتهديد لإسرائيل يزدادان قوة.

وتابع: يجب علينا الرد علي ازدياد التهديد. حزب الله جاهز لأعمال أكثر عدوانية يمكن أن تندلع وتستمر وقتا طويلا".

أما عن إصلاح النظام القضائي وارتباطه بالساحة الأمنية، فقد قال جلعاد إن الإصلاح القانوني يضعف صورة الردع الإسرائيلية، مشيرا إلى أن عدم دعوة رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلى الولايات المتحدة لمناقشة التفاصيل الاستراتيجية حول كيفية التعامل مع التهديد الإيراني، ناتجه عن خطة الحكومة الإسرائيلية لإصلاح القضاء التي تعارضها واشنطن بشدة.

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