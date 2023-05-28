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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تزامناً مع الانتخابات.. الأرصاد التركية تصدر تحذيرًا باللون الأصفر من طقس اليوم

تركيا
تركيا

أفادت وسائل الإعلام التركية بأن الطقس الماطر قد خيّم على جميع الولايات التركية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية التركية من المتوقع هطول أمطار في معظم أرجاء البلاد اليوم الأحد.

وأصدرت تحذيرًا باللون الأصفر لـ 8 محافظات.

كما طالبت الأرصاد التركية بضرورة توخي الحذر من الآثار السلبية مثل السيول والفيضانات والصواعق وتعطيل المواصلات.

ويأتي ذلك بالتزامن مع انطلاق جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا صباح اليوم، وتوافد أعداد كبيرة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري.

ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.

وبحسب القوانين التركية، يمنع نشر الأخبار والتوقعات والتعليقات الخاصة بالانتخابات ونتائجها حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

سيتم بث الأخبار والبيانات الخاصة بالانتخابات فقط من قبل الهيئة العليا للانتخابات بين 18.00 و 21.00 على أجهزة الراديو وكافة وسائل الإعلام.

ستكون بعد الساعة 21:00 من يوم الانتخابات، جميع عمليات البث مجانية.

وسيتم رفع حظر البث قبل الساعة 21:00 غدًا إذا رأت الهيئة العليا أن ذلك ضروريًا.

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