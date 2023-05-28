أين يتواجد أردوغان خلال لحظات حسم الرئيس القادم؟.. قناة تركية تجيب

ذكرت قناة "تي آر تي خبر" أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيتابع عملية التصويت بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية من اسطنبول.

ومن المتوقع أن يصل الرئيس التركي للعاصمة أنقرة بعد الساعة 18.00.

وأفادت وسائل اعلام تركية، بأن مجموعة شباب أتراك قاموا بخطوة مميزة لدعم الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

وقام 6 شباب باستئجار طائرة وعلقوا لافتة مكتوب عليها: "الرئيس رجب طيب أردوغان".

وجابت الطائرة أجواء هولندا، في خطوة مميزة لدعم رئيسهم في انتخابات الجولة الثانية.

وصرح أحد مستأجري الطائرة "ميكائيل أونال" بأنهم تجولوا في الأجواء لمدة 4 ساعات.

وفي وقت سابق من اليوم، أحدث المرشح المنافس لأردوغان، كمال كيليتشدار أوغلو، موجة واسعة من الجدل، بعد أن اعتبر التصويت لمنافسه رجب طيب أردوغان ذنبا وطلب عدم التصويت له في جولة الإعادة.

وقال خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “FOX” التركية، إن التصويت لأردوغان "ذنبا".

ودعا الناخبين الذين يصوتون لأردوغان قائلا: لا تفعلوا ذلك لا ترتكبوا هذا الذنب، المسلم المخلص لا يرتكب مثل هذا الذنب العظيم، وعليه أن لا يرتكبه".

وتابع: "يجب أن يتحلى الجميع بالأخلاق والفضيلة، وإذا كان المواطن حريصا على بلاده فيجب أن يعيد تفضيلاته ويدلي بصوته (لي)".