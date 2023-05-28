واشنطن بدأت تفهم الواقع.. لافروف يعلق على خطط الغرب لتزويد كييف بمقاتلات

اعتبر وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الأحد، خطط الدول الغربية لتزويد كييف بمقاتلات جوية بأنها "غير مقبولة".

وقال لافروف إن واشنطن بدأت تفهم الواقع بإقرار رئيس الأركان بصعوبة استعادة أوكرانيا جميع أراضيها.

وكان رئيس الأركان الأمريكي الجنرال مارك ميلي، قد صرح يوم الخميس، بأنه "لا يوجد "سلاح سحري" يمكن أن تستخدمه أوكرانيا لتنتصر على روسيا بما في ذلك مقاتلات إف-16"

وقال ميلي، في مؤتمر صحفي "ليس هناك سلاح سحري لأوكرانيا، ومقاتلات إف-16 ليست كذلك ولا أي شيء آخر".

وأضاف "أوكرانيا ستحتاج إلى عدد كبير من الطائرات المقاتلة الحديثة لمنافسة روسيا في سلاح الجو".

وتابع "تطوير القوات الجوية الأوكرانية بالحجم والنطاق اللذين يعتقد أنهما ضروريان سيستغرق وقتا طويلا"، مشيرا إلى أن "الأهداف الاستراتيجية الأوكرانية هي تحرير كل أراضيها ... قد يكون ذلك قابلاً للتحقيق عسكريا، لكن ربما ليس في المدى القريب".



وكان لافروف قد هدد الاتحاد الأوروبي، قائلاً إن موسكو ستتعامل مع التكتل بطريقة قاسية بعد أن أصبح معادياً لروسيا، مضيفاً، "لقد خسر الاتحاد الأوروبي روسيا، لكن هذا خطؤه. الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وزعماؤه هم الذين يعلنون صراحة أنه من الضروري إلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا، مثلما يسمونها".

وقال إن روسيا قررت كيفية الرد على تزويد أوروبا "النظام الإجرامي" في كييف بالأسلحة والمدربين".

وأردف: "رداً على الخطوات العدائية، سنتصرف بقسوة إذا لزم الأمر، بناءً على مصالح روسيا الوطنية، ومبدأ المعاملة بالمثل المقبول في الممارسات الدبلوماسية".

