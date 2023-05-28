أكلة أخر الشهر.. البانيه الكداب يثير ضجة على السوشيال ميديا

ميزانية المنزل من الأمور التي تشغل بال كل سيدة تحاول التوفير، بعد غلاء الأسعار ، وفي الأيام الأخيرة من الشهر، يمكن إعداد أطعمة لا تستطيع شرائها، بأقل تكلفة وبشكل مختلف، ندخل فيها مكونات أخرى تعطي نفس الشكل والطعم، بل ربما يكون طعمها شهياً أكثر من الحقيقي ، من هذه الاكلات البانيه الكداب ووصفته الاقتصادية التي قد تساهم في توفير ميزانية المنزل ...



وصفه بانيه كداب:

المكونات :

كمية قليلة من صدور الدجاج او الفيليه

حمص مسلوق

بطاطس

بصل مبشور

دقيق

بيض

بقسماط

زنجبيل بودرة

قرفة ناعمة

بابريكا

بودرة ثوم

ملح و فلفل أسود

بطاطس محمرة للتقديم



طريقة التحضير

تُضرب في الكبة صدور الدجاج والحمص والبطاطس والبصل والتوابل والملح والفلفل الأسود ثم يشكل الخليط قطع ويقلب في الدقيق ثم البيض المخفوق مع الفلفل الأسود ثم البقسماط،ثم تحمر قطع البانيه في الزيت ثم تقدم مع البطاطس المحمرة.