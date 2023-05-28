عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة أخر الشهر.. البانيه الكداب يثير ضجة على السوشيال ميديا

صدى البلد

ميزانية المنزل من الأمور التي تشغل بال كل سيدة تحاول التوفير،  بعد غلاء الأسعار ، وفي الأيام الأخيرة من الشهر، يمكن إعداد أطعمة لا تستطيع شرائها، بأقل تكلفة وبشكل مختلف، ندخل فيها مكونات أخرى تعطي نفس الشكل والطعم، بل ربما يكون طعمها شهياً أكثر من الحقيقي ، من هذه الاكلات  البانيه الكداب ووصفته الاقتصادية التي  قد تساهم في توفير ميزانية المنزل ...

 


وصفه بانيه كداب:

المكونات :

كمية قليلة من صدور الدجاج  او الفيليه
حمص مسلوق
بطاطس
بصل مبشور
دقيق
بيض
بقسماط
زنجبيل بودرة
قرفة ناعمة
بابريكا
بودرة ثوم
ملح و فلفل أسود
بطاطس محمرة للتقديم


طريقة التحضير

تُضرب في الكبة صدور الدجاج والحمص والبطاطس والبصل والتوابل والملح والفلفل الأسود ثم يشكل الخليط قطع ويقلب في الدقيق ثم البيض المخفوق مع الفلفل الأسود ثم البقسماط،ثم تحمر قطع البانيه في الزيت ثم تقدم مع البطاطس المحمرة.

البانية الكداب البطاطس المحمرة الدجاج بطاطس محمرة بقسماط قطع البانيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

لعبة فاضحة وسهرة حمراء.. كواليس قتل عجوز الباجور بيد حسناء إمبابة وعشيقها

ترشيحاتنا

ناخب تركي يحمل والدته المسنة على ظهره للإدلاء بصوتها بالانتخابات |شاهد

تأخرت في كابينة التصويت|«بن علي يلدريم» يمازح زوجته داخل مركز الاقتراع بالانتخابات التركية

السيسي ورئيس تيار الحكمة العراقي يستعرضان المشهد السياسي في بغداد والتعاون المشترك

الزمالك اليوم.. شكوى جديدة ضد كهربا.. صفقة مع فاركو.. مستجدات أزمة ساسي

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 8 فلسطينيين خلال مداهمات بالضفة الغربية

الحكومة تطمئن عشاق القهوة وتحسم الجدل حول زيادة أسعار البن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.. إصابة مرعبة تضرب الأهلي .. تفاصيل

الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أم تثير الجدل بجوابات صغيرة لطفلتها .. شاهد

فيديو

عاجل.. الأرصاد تحذر من أمطار رعدية وعاصفة ترابية

وزير الدفاع يلتقى قادة القوات المسلحة ويكرم الفائزين فى بطولة الدرع العام للرماية الدولية

أختي في الرضاعة واستخسرتها.. اعترافات مثيرة لقاتل عروس إمبابة

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ