السفير أحمد خطابي: الدول من حقها توجيه إعلامها بما يتفق مع مصالحها

أكد الأمين العام المساعد لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد خطابي أن الدول من حقها توجيه إعلامها، بما يتفق مع مصالحها وأهدافها لأننا لا نتعامل مع فضاء برئ مؤكدا أن ذلك يتم أيضا في الدول الغربية .

وقال خطابي - خلال ورشة عمل تحت عنوان " مستقبل الإعلام .. إعلام المستقبل " عقب افتتاح الملتقى الإعلامي العربي بالكويت اليوم / الأحد / أن الحرية الإعلامية أيضا لها عيوب مؤكدا أنه يجب التعامل مع الحريات بدون عقد وثقة وحرص .

ومن جانبه قال وليد الجاسم رئيس تحرير صحيفة الراي الكويتية أن الذكاء الاصطناعي سوق كبير ويضم كافة المجالات، مؤكدأ أهمية الاستعداد جيدا لذلك العصر، وذلك بالتعاون مع الشباب والانفتاح مع التجارب العالمية بصورة مستمرة والعمل على تأسيس خطاب إعلامي قريب من الجمهور وإحتياجاته .

وفي سياق متصل قال الإعلامي رامي رضوان أن الدولة المصرية في الفترة من عام 2011 وحتى 2014 كانت تصف، بمرحلة إنقاذ مصر وكانت مؤسسات الدولة غير متكاملة وبعد ذلك اكتملت تلك المؤسسات الوطنية بصورة شاملة .

وتابع رضوان خلال ورشة عمل بعنوان " مهارات المذيع المتميز " أن مقدم برامج التوك شو يجب علية أن لا يطرح راية الشخصي على الجمهور، بل يجب أن يطرح كافة الآراء ويترك الحكم لجمهوره بدون التدخل ،مؤكدا أن برامج التوك شو من أصعب مجالات الإعلام المعاصر لما يتطلبة من ألمام مقدم تلك البرامج حتى ينجح ويصل لجمهوره أن يكون ملم بكافة الموضوعات ويتمتع بثقة في النفس وحيادي .