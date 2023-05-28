سكرتارية متخصصة للاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر بنقابة البنوك

قررت النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية إنشاء سكرتارية متخصصة للاستدامة ودعم الاقتصاد الأخضر ، تتولي رئاستها النائب سولاف درويش رئيس النقابة العامة وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، وذلك على غرار الوحدة التى أنشأها البنك المركزى المصري.

أعلنت النائب "سولاف" في أول اجتماع للوحدة ، أن الهدف منها تعزيز قدرات النقابات العمالية للمشاركة الجادة في الانتقال العادل للاقتصاد الأخضر منخفض الكربون تماشيا مع برناج الأمم المتحدة القائم على تنفيذ قرارات المؤتمر العالمي للمناخ ، وتشمل المرحلة الأولى منه مجموعة من الدول من بينها مصر وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية لتنفيذ برامج تثقيفية وأعضاء المنظمات النقابية حول هذه الأهداف.