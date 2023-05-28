رئيس البرلمان العربي يدعو للانخراط في التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ضرورة الانخراط الإيجابي في خيارات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في المنطقة العربية، نظرا لدورها الحاسم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



جاء ذلك خلال لقاء العسومي ومجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية أحمد رضى شامي، بحضور رئيس المجموعة النائب خالد أبو حسان.



وقال العسومي، إن النهوض بأي مشروع، أو فكرة أو مبادرة يقتضي أرضية تشريعية قوية، وهو ما ينطبق على التحول الرقمي ومجالات الابتكار والتكنولوجيا.. مشيدا بتجربة مملكة المغرب في التحول الرقمي وتمكنها من ترسيخ بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي.



من جانبه.. أشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية، بمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي بالبرلمان العربي، معولا على دورها الكبير مستقبلا في المساعدة على بناء مجتمع عربي رقمي متكامل وتوطين مفاهيم التحول الرقمي، وتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعرفة في البلدان العربية.



وعلى هامش اللقاء، تم عقد ندوة جرى خلالها مناقشة التحولات العالمية في القطاع الرقمي وتداعياته الإيجابية والسلبية على المسارات التنموية الحالية والمستقبلية للبلدان العربية.