عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدعو للانخراط في التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة

صدى البلد

  أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، ضرورة الانخراط الإيجابي في خيارات التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي في المنطقة العربية، نظرا لدورها الحاسم في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.


جاء ذلك خلال لقاء العسومي ومجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية أحمد رضى شامي، بحضور رئيس المجموعة النائب خالد أبو حسان.


وقال العسومي، إن النهوض بأي مشروع، أو فكرة أو مبادرة يقتضي أرضية تشريعية قوية، وهو ما ينطبق على التحول الرقمي ومجالات الابتكار والتكنولوجيا.. مشيدا بتجربة مملكة المغرب في التحول الرقمي وتمكنها من ترسيخ بنية تحتية متطورة، ومبادرات وسياسات واستراتيجيات تنموية تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا، وتوظيف الذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي.


من جانبه.. أشاد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمملكة المغربية، بمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي بالبرلمان العربي، معولا على دورها الكبير مستقبلا في المساعدة على بناء مجتمع عربي رقمي متكامل وتوطين مفاهيم التحول الرقمي، وتهيئة بيئة محفزة وداعمة للتميز والابتكار فى العلوم والتكنولوجيا والابتكار وإنتاج المعرفة في البلدان العربية.


وعلى هامش اللقاء، تم عقد ندوة جرى خلالها مناقشة التحولات العالمية في القطاع الرقمي وتداعياته الإيجابية والسلبية على المسارات التنموية الحالية والمستقبلية للبلدان العربية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لجنة الانضباط تفجر مفاجأة بشأن شكوى الزمالك ضد كهربا

ابتعدوا فورا.. عاصفة ترابية وسيول تضرب البلاد اليوم والأرصاد تحذر

5 جنيهات دفعة واحدة| الدولار يهتز بالسوق السوداء وهذا سعره الآن بالبنوك

فضيحة عمارة أكتوبر.. ياسمين صورته عاريا فى أوضاع مختلفة بحضور إيمان ورباب

550 جنيها| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار21 الآن بعد قرار الحكومة

الركاب بأمان .. طائرة مصر للطيران تتعرض لحادث في مطار جدة

بعد قليل.. قاتل نيرة أشرف أمام المحكمة

إجراءات حكومية عاجلة لخفض أسعار اللحوم في الأسواق

ترشيحاتنا

رئيسة حزب الجيد التركي: ترحيل السوريين لبلادهم يبدأ يوليو القادم حال نجاح كيليتشدار

أردوغان: الشعب يختار رئيسه وأحترم قراره

تعرف على أهداف الخطة الوطنية لمكافحة مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية

بـ 550 ألف جنيه.. أرخص بيجو suv زيرو | صور

مجلس النواب يوافق على مشروع قانون ضريبة الدمغة من حيث المبدأ.. تفاصيل

معيط: العائد من الزيادات في ضريبة الدمغة يقدر بقيمة 5 مليارات جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب سحري لعلاج الجيوب الأنفية والحلق خلال فترة العواصف الترابية

لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

الاستعدادات الأخيرة لحفل شيرين عبد الوهاب المرتقب في جدة.. الليلة

الفرق كبير.. فستان هيفاء وهبي على عارضة أزياء يشعل السوشيال ميديا| شاهد

فيديو

تراجع جديد في أسعار الذهب والدولار.. تعرف على سعر عيار 21 اليوم

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة.. فيديو جراف

مش قادر وشايل فوق طاقتي.. إصابة بلوجر شهير باضطراب الكلام.. تفاصيل

هزار وآخر انسجام.. ماذا فعلت شيرين مع حسام حبيب في بروفة حفلة جدة؟|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: محور عادل إمام

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: هروب بغدودة من بيروقراطية العقول

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جائزة زايد.. رسوخٌ على القمة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

اﻟﻤﺰﻳﺪ