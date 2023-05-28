متوقعا صدور النتائج أسرع من الجولة الأولى.. أردوغان يؤكد: سأحترم قرار الشعب

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن المشاركة الواسعة في الانتخابات تؤكد الديمقراطية في البلاد.

وتابع أردوغان في تصريحاته عقب الإدلاء بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات التركية، إنه يتوقع صدور النتائج بشكل أسرع من الجولة الأولى.

وأضاف: "نتوقع عملية انتخابات سلسة بمشاركة واسعة ".

وأكد الرئيس التركي أن "الشعب سيختار رئيسه وسأحترم قراره".

وتوجه أردوغان وزوجته للإدلاء بأصواتهم في مدرسة Saffet çebi بمنطقة أسكودار بإسطنبول.

يتنافس الرئيس أردوغان في الجولة الثانية مع مرشح تحالف الأمة ورئيس المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وانطلقت، صباح اليوم الأحد ، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري، ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.