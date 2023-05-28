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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وفد اقتصادية قناة السويس يبحث فرص التعاون بالموانئ مع مجموعة صينية

صدى البلد

   بحث وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس،اليوم، برئاسة وليد جمال الدين رئيس المنطقة، خلال جولته بمحطة شحن "الرورو" والمركز اللوجيستي للتخزين والتوزيع لمجموعة ZHL بمدينة جوانزو الصينية فرص التعاون بين الجانبين، خاصة وأن موانئ المنطقة تشهد تواجد أرصفة لدحرجة السيارات، ولديها المواقع التي تسمح لها بأن تكون مراكز لوجيستية رائدة.

وذكرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان جاء ذلك في إطار جولة ترويج استثمارية لوفد المنطقة ببعض المدن والمقاطعات الصينية.

كما قام الوفد بجولة داخل مركز التوزيع للسيارات، وجاءت جولة الوفد بالميناء الذي يعد أحد أهم الموانئ الصينية، بمساحة 400 ألف متر مربع بإجمالي 3 أرصفة .

وتقوم المجموعة الصينية بإدارة وتشغيل محطة دحرجة السيارات بطول 1,7 كم والتي تتعامل مع 60 خط ملاحي بحجم تداول 650 سفينة سنوياً، بميناء جوانزو بمنطقة التجارة الحرة لمدينة نانشا Nansha حيث تفقد منطقة ساحات التخزين لنحو 45 ألف سيارة 

على جانب آخر، وفي ختام الزيارة لمدينة جوانزو الصينية للاتجاه نحو هونج كونج اجتمع رئيس المنطقة الاقتصادية ورئيس شركة هواوي لمنطقة شمال إفريقيا، لبحث أوجه التعاون بين الجانبين وما يمكن تقديمه للمنطقة الاقتصادية من الدفع بالتكنولوجيا الحديثة التي تتبعها هواوي في تقنيات خدمية عديدة من مدن ذكية ورقمنة الإجراءات داخل الموانئ، فضلاً عما تقدمه من تقنيات حديثة في مشروعات الطاقة الخضراء. 

وأكد Terry He رئيس منطقة شمال إفريقيا لهواوي أن مصر من الأسواق الكبيرة التي ينبغي أن يتواجد بها الشركات العالمية وتصدير منتجاتها والنفاذ للأسواق الخارجية حيث أنها مركز رائد للوصول للمستهلك المحلي والأجنبي، مشيراً إلى تعاون هواوي مع الحكومة المصرية في عدة مشروعات خاصة قطاع الاتصالات، كما أكد على التطلع للمزيد من هذا التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس . 

وعقب اللقاء تفقد وفد المنطقة الاقتصادية معرض هواوي الذي يضم جميع المشروعات التي تقدمها هواوي سواء في الاتصالات أو الطاقة الخضراء أو رقمنة الموانئ.
 

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