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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد واقعة أحمد بغدودة|اللجنة الأولمبية المصرية تفتح ملف التجنيس مع الاتحادات الدولية

اللجنة الأولمبية
اللجنة الأولمبية

أوضح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية أن مشكلة تجنيس اللاعبين تعتبر من أهم الملفات التي تعاني منها معظم الدول في الرياضة، خاصة أن هناك بعض اللوائح الخاصة ببعض الاتحادات الدولية تسمح بالتجنيس للاعبين بإجراءات سهلة. 

وقال المهندس هشام حطب : اللجنة الأولمبية المصرية فتحت هذا الملف من أجل إعداد دراسة شاملة ومراجعة جميع اللوائح الدولية الخاصة بالاتحادات الدولية في جميع الرياضات من أجل تحديد المقترحات وعرضها على الاتحادات الدولية المختلفة وعلى اللجنة الأولمبية الدولية من أجل السيطرة على هذه الظاهرة الدولية خلال الفترة القادمة. 

وأشار المهندس هشام حطب، واقعة أحمد بغدودة لاعب المصارعة أمام مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وهناك متابعة واتصال مع مجلس إدارة اتحاد المصارعة المصرية من أجل دراسة الموقف كاملا واتخاذ الاجراءات المناسبة وأيضا دراسة كافة الأمور وبالتأكيد هدف جميع المتواجدين في المنظومة الرياضة المصرية هو الحفاظ على اللاعبين وتوفير الإمكانيات المناسبة لهم من أجل الاستقرار والتركيز في التدريبات والمنافسات فقط للحفاظ على الطفرة الرياضة التي تحققت خلال السنوات الحالية بفضل التعاون التام بين اللجنة الأولمبية والاتحادات الرياضية بفضل دعم ومساندة الدولة المصرية في الفترة الحالية وهو الدعم غير المحدود بفضل رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمامًا غير محدود كان نتيجته الانجازات التي تتحقق في الفترة الحالية ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وشدّد المهندس هشام حطب ، توفير الدعم في توقيته ووفقاً لاحتياجات الاتحادات الرياضية وفقا للخطط التي تم وضعها من أهم الملفات التي تنهي أزمات الاتحادات وتساعد في دعم اللاعبين وتنفيذ البرامج الخاصة بهم للحفاظ على ما تم الوصول له من نجاحات خلال الفترة الحالية.

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