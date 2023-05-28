عماد الدين حسين: الحوار الوطني مسئولية الجميع.. ويخص مصر بأكملها

أكد عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن الحوار شهد بداية ناجحة وموفقة بشهادة كثيرين بعد ظن البعض بأن الحوار الوطني مجرد استهلاك للوقت، وهذا لم يكن صحيحًا؛ والدليل حالة التفاعل الواسعة التي شهدها الحوار.



وأضاف عماد الدين حسين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” المذاع عبر فضائية “دي إم سي”، اليوم الأحد، أن النقاشات الحرة والنقل على الهواء جميعها عوامل خلقت حالة من الاطمئنان حول الوصول إلى مخرجات جيدة من الحوار الوطني، لافتًا إلى أن الحوار يخص مصر بأكملها وليس فئة معينة.



وتابع عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني أن الجميع في الحوار الوطني من كافة القوى السياسية وصلوا لدرجة كبيرة من التفاهم، حيث أصبح يرى الجميع أن الحوار الوطني مسئوليتهم جميعًا ونجاحه يعني نجاح الجميع، وهذه الروح انعكست بين المقررين والمقررين المساعدين ومن ثم المتحاورين من القوى السياسية نفسها.