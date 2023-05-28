هآرتس: إسرائيل أمام أسابيع مصيرية بسبب المفاوضات حول الإصلاح القضائي

كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الأحد، عن تخوفات داخل إسرائيل بشأن المفاوضات حول الإصلاح القضائي، مشيرة إلى أن إسرائيل أمام أسابيع مصيرية قد يتم فيها التوصل إلى حل وسط أو تنفجر الأمور وتخرج عن السيطرة.

وخرج عشرات الآلاف من الإسرائيليين، أمس السبت، في الأسبوع الـ 21 على التوالي للاحتجاج على الإصلاح القانوني، في ظل خوفهم من تجديد التشريع بعد إقرار الميزانية في الكنيست .

وقالت الصحيفة العبرية إنه من المتوقع أن يعلن التحالف الحاكم عن انتخاب ممثلي الكنيست في لجنة اختيار القضاة في 15 يونيو.

وأشارت إلى أن مطلب المعارضة الأساسي هو انتخاب ممثل لها في لجنة اختيار القضاء، وأنه إذا قام الائتلاف بتعيين ممثلين له فقط في اللجنة، فهذا يعني انفجار المحادثات بشأن الاتفاقات في ديوان الرئيس.

وأوضحت الصحيفة المعارضة تطالب أيضا بعقد جلسة للجنة المنتخبة في نهاية شهر يونيو، لافته إلى أن هذه المطالب.

ووفقا للصحيفة تأتي هذه المطالب في ظل التخوف من عدم قيام وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين بعقد جلسة للجنة، في محاولة للضغط من أجل تغيير تشكيلتها أو التوصل إلى اتفاق على تعيين القضاة حسب رغبته.

وحسب "هآرتس" يحاول الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج وفريقه حاليا التوصل إلى حل وسط حول بعض القضايا على الأقل في الأسابيع المقبلة، وربما تأجيل بقية القضايا إلى ما بعد إجراء المفاوضات.