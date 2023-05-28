تأخرت في كابينة التصويت|«بن علي يلدريم» يمازح زوجته داخل مركز الاقتراع بالانتخابات التركية

أدلى أخر رئيس وزراء لتركيا، بن علي يلدريم، اليوم الأحد، بصوته في الجولة الثانية من الانتخابات حيث يتنافس الرئيس رجب طيب أردوغان مع مرشح تحالف الأمة ورئيس المعارضة كمال كيليشدار أوغلو.

وفي مقطع فيديو نشرته وسائل إعلام تركية، يظهر رفيق درب الرئيس التركي وهو يمزح مع زوجته ويقول لها بعد تأخرها في كابينة التصويت في أحد مراكز الاقتراع: "إلى الآن لم تقرري من تنتخبي؟"

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.

وقد أفادت وسائل الإعلام التركية اليوم، الأحد، بتوافد أعداد كبيرة من الناخبين الأتراك في عموم البلاد.

وهناك أكثر من 60 مليون مواطن لهم حق التصويت في هذه الانتخابات.