ضبط 77 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء بالدقهلية

شنت مديرية التموين بالدقهلية برئاسة محمد دايرة المشرف العام على مديرية تموين الدقهلية يرافقه محمد زغلول مدير الرقابة التموينية ، مصطفى عوض رئيس قسم الرقابة التموينية بالمديرية ايهاب رجب وعمر حسن من مأمورى الضبط القضائي بالمديرية، حملة لضبط المتاجرين بالقمح خارج المسارات الرسمية.

وردت معلومات لمديرية تموين الدقهلية بحيازة أحد أصحاب الثلاجات ناحية مركز دكرنس لكمية من القمح المحلى موسم حصاد ٢٠٢٣م بدون تصريح وبقصد إعادة بيعه في السوق السوداء،

ونجحت الحملة في ضبط كمية وقدرها ٧٧ طن قمح وتم التحفظ على الكمية المضبوطة لحين صدور قرار النيابة العامة بشأنها.. وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت مديرية التموين بالدقهلية على استمرار أعمال الرقابة والتفتيش لضبط كل من تسول له نفسه احتكار السلع الغذائية والإضرار بالمواطنين.

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