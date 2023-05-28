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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعدما أضحك الحضور بمزحته مع زوجته.. ماذا قال آخر رئيس وزراء لتركيا عن الانتخابات؟

بن علي يلدريم
بن علي يلدريم

أدلى نائب رئيس حزب العدالة والتنمية واخر رئيس وزراء لتركيا،  بن علي يلدريم،  وزوجته سميحة يلدريم في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في مدرسة إملاك كونوت جميل ميريتش الابتدائية والثانوية في توزلا.

ووفقا لـ "تركيا الآن"، قال يلدريم بعد إدلائه بصوته "أجرينا الانتخابات الأولى في 14 مايو، انتخبنا المجلس ونوابه. وبصفتنا تحالف الشعب، حققنا الأغلبية في البرلمان بـ 323 نائبا".

وأكد أن: "ما تحتاجه تركيا هو الثقة والاستقرار والخبرة".

وأضاف:" آمل نتيجة هذه الانتخابات أن ندخل القرن التركي بخطوات واثقة، مع زعيمنا رجب طيب أردوغان كأمة. أتمنى أن تكون الانتخابات مفيدة لبلدنا وأمتنا والإنسانية".

وفي موقف طريف أضحك الحضور، مزح يلدريم مع زوجته عندما تأخرت لمدة 30 ثانية في كابينة التصويت فقال لها "ماذا حدث يا سيدتي، ألا يمكنكِ أن تقررين.. القرار صعب لهذه الدرجة؟".

وانطلقت، صباح اليوم الأحد، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في تركيا، وتوجه الناخبون للإدلاء بأصواتهم ، حيث أنه لم يتمكن أي مرشح من الوصول إلى نسبة الـ50 في المائة في الجولة الأولى التي عقدت في 14 من مايو الجاري. ومن المقرر أن ينتهي التصويت في الساعة الخامسة مساء بالتوقيت ذاته.
 

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