نشرة الصحة والمرأة.. مركز تجميل يدمر وجه فتاة واكتشفت النتيجة بعد 7 سنين .. سر وفاة النساء أكثر من الرجال

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:



الدكتور قاللي عندك شيطان في وشك|حكاية مأساوية لفتاة ضحية مركز تجميل.. تفاصيل صادمة

أثارت فتاة علي التيك توك جدلاً كبيرًا علي السوشيال ميديا بعد عمليات تجميل قضت علي جمالها.

وأثارت الفتاة جدلاً كبيرًا بعد أن أصبحت ضحية عمليات التجميل وقد نشرت الفتاة فيديو لها توضح سبب تشوهها.



بعد إصابة بلوجر شهير بـ التأتأة.. مرض الضغوط النفسية احترسوا منه



نشر البلوجر نديم بهاء عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مقطع فيديو له وهو مصاب بالتأتأة الشديدة، حيث ظهر وهو يحاول أن يتحدث ليصل رسالة للشباب، ولكن كان بصعوبة بالغة بسبب حديثه المتقطع، والذي أوضح أن ذلك بسبب الضغط النفسي.



لن تتوقعها.. صاحب مطعم يكشف طريقة غش وزن الفراخ

كشف صاحب مطعم شهير علي صفحته بالفيسبوك أن بعض التجار يغشون الفراخ الطازجة ويجعلون نسبة اللحمة بها قليلة جدا، ويكون باقى حجمها الكبير حقن بالماء وتقليل العلف.



تبدأ بحموضة.. جمال شعبان يكشف سر وفاة السيدات أكثر من الرجال

نشر الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، على صفحته بالفيسبوك منشور عن السيدات الأكثر عرضه للوفيات.

وقال شعبان: "الستات أكثر عرضة للوفيات مرتين أو مرتين ونصف، الرجال بعد أزمات القلب ، لأن شكواهم غير نمطية تأتي مثل حموضة أو وجع في الكتف بيكون هناك تأخير في الوصول للمستشفي ولأن الشرايين التاجية لدي النساء صغيرة والدعامات تواجه صعوبة في تركيبها وقابلة للانسداد

متتهوريش.. منعا لتعرض طفلك لمشاكل صحية بسبب العاصفة عليك باتباع هذه النصائح

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم، إذ أكدت الهيئة أن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ساعات اليوم، بعدما شهد عدد من محافظات جمهورية مصر العربية حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس السيئ